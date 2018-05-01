贈多國50輛悍馬車將不追回 外長：續推真正有幫助的合作計畫

外交部長吳釗燮表示，我國對外政策不會因此調整成「和中國一樣的金錢外交」，將持續推動能夠真正協助他國人民的合作計畫。（記者方賓照攝）

2018-05-01 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼聖多美普林西比與巴拿馬後，中國再出手挖角我友邦多明尼加，使我邦交國僅剩下史上最低的19個。外交部長吳釗燮表示，我國對外政策不會因此調整成「和中國一樣的金錢外交」，將持續推動能夠真正協助他國人民的合作計畫。據悉，我國日前致贈多明尼加的悍馬車，也並不會追回。

多明尼加與中華人民共和國今（1日）宣布建立外交關係，多明尼加與我斷交。成為蔡政府上台後，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第三個與我斷交的國家，也使我國邦交國數量降至史上最低的19個。

拉丁美洲為我邦交重鎮，面臨中國不斷挖角，吳釗燮今天回答媒體提問時表示，我方花許多心血鞏固邦交，將繼續以領導人對領導人、政府對政府、人民對人民的關係，透過實際能夠協助他國人民福祉的方式，推動合作計畫。吳釗燮強調，我國對外政策不會因此調整成「和中國一樣的金錢外交」。

我國今年1月援贈多明尼加50輛悍馬車，2月時我外交次長劉德立並與多明尼加簽署合作備忘錄。對於已經援贈的軍備，據透露將不會追回。吳釗燮對於援外後被斷交一事，則說外交部對於所有合作計畫，都會做滾動式檢討和調整，仍重申我國主要希望這些計畫，能夠真正達到協助其他國家人民福祉的目的。

至於美國向來對拉丁美洲影響甚深，拉美甚至被稱為美國後院，但中國近年強力拉攏拉美國家，此次多國斷交更與巴拿馬斷交事件類似，顯示美國的協助也無法力挽狂瀾。對此，吳釗燮僅表示，美國政府相當關心對拉美情勢，對於這件事情也表達非常關切的態度。

相關影音