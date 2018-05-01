台大遴委會拒重選校長 教授沈冠伶辭遴委

2018-05-01 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕教育部確定駁回台大校長遴選結果，台大遴委會昨（4月30日）發出聲明，表示遴委會是在合法程序下選出新任校長，除非教育部給合法的理由，否則不會重啟遴選；對此，台大遴選委員會委員、台大法學院教授沈冠伶今發出聲明，宣布辭去遴選委員一職。

沈冠伶在聲明中引述新聞，質疑台大遴委會發言人袁孝維「遴選會拒絕重啟遴選」的發言，不符合會議決議的正當程序，也毫無代表委員會意見的正當性。沈冠伶並反問：「如果本會已經多數委員決議，不再召開會議，重啟遴選，則本會是否已經解散？」

沈冠伶表示，由於台大遴委會現階段已表示拒絕召開會議，致使她難能行使遴選的法定職務，所以宣布辭去遴選委員一職。

沈冠伶聲明全文：

辭任台大遴選委員會之聲明！很沈痛！很遺憾！

陳召集人、袁委員及各位委員：

昨日晚間從電子媒體上閱知此則新聞：「台大遴委會：教育部若無合法理由 拒重啟遴選」：「台大遴委會今表示，教育部如果沒有給一個合法的理由，遴委會就不可能屈於政治力再度開會。遴委會是一個從頭到尾合法獨立運作的組織，並非教育部的附屬單位，我們請教育部給我們一個合法的理由。」

「袁孝維在今天上午提出遴選會拒絕重啟遴選，有記者詢問此發言是否代表遴選會，袁則表示這是超過半數以上委員的共同聲明。」。

由於本會發言人之權限係「依本會決議代表本會對外發言 」（國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點第11點）， 4月28日的聲明稿，在未經委員事先同意下，竟然在4月27日晚間已由媒體公布，事後又在極短的時間內（晚上10點46分收到電子郵件至4/27晚上12點）要求委員回應而未經充分討論。縱然獲得過半數委員同意，但面對此一重大議題，顯然不符合會議決議之正當程序。更何況聲明稿中亦無「拒重啟遴選」此一結論，而毫無代表委員會意見之正當性。

再者，如果本會已經多數委員決議，不再召開會議，重啟遴選，則本會是否已經解散？

按依國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點第17點第2項：「若無法依前項規定產生校長當選人，則本會應即解散，由本校重新組成遴選委員會，再依本要點第十二點規定重新徵求校長人選，並進行遴選事宜。」 第18點：「校長當選人因故無法就職時，由原校長職務代理人代行校長職權，並由原遴選委員會重新辦理遴選事宜。」又依國立臺灣大學校長遴選委員會作業細則第7條第2項：「若無法依前項規定產生校長當選人，則本會應即解散，由本校重新組成遴選委員會。」由於教育部不核定原校長當選人，本會依前開規定應重新辦理遴選事宜。如拒絕再開遴選會議，將構成「無法產生校長當選人」之解散事由，而由本校重新組成遴選委員會。

本會委員就台大校長遴選一事，為依法令行使職務之公務員（不論本職是否具公務員身分），受主管機關監督。如本會既不開會，又拒絕解散，且不履行法定義務，日後可能成為監察院彈劾之對象，畢竟國立大學非法外之地，不能概以大學自治為推託之辭而免除法律責任。

由於本會於現階段已表示拒絕召開會議，致使本人難能行使遴選之法定職務，謹在此宣布辭任遴選委員一職，並將於今日向郭代理校長暨校務會議主席提出辭呈。

感謝各位委員！

敬祝 平安如意

沈冠伶敬上

2018年5月1日