中共花30億美金建交？ 王定宇：我們把眼光放遠才有選擇權

2018-05-01 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國今天與我國斷交，立法委員王定宇上午透露，中國與多明尼加建交，這當中至少牽涉30億美金議價，在這樣狀況下，中國是不計代價、不擇手段挖我們牆角，我們現況確實很困難。

王定宇上午在立法院接受訪問時他表示，中國透過強大政商關係、鉅額金援外交，在國際組織上的圍堵，他們搶下許多國際組織的重要職務，進而產生影響力，對於我們的邦交國，透過金援外交、地緣政治，不斷挖我們牆角，「所以我們外交部駐外人員天天都在打仗」。

王定宇說，多明尼加與我國斷交早有徵兆，因此在年初我們還提供3500萬的物質援助，雖然盡一切努力鞏固我們邦交關係，但還是失敗。

王定宇說，據我側面了解，這當中至少牽涉30億美金議價，而台灣不容許我們政府有太多的秘密外交、金錢外交，我們通常走的是醫療、教育、民生設施的協助，與軍事上合作，在這樣狀況下，中國是不計代價、不擇手段挖我們牆角，我們現況確實很困難。

王定宇說，眼前一定有人說接受一個中國、中共的條件，我們就不會那麼辛苦了，但「選擇輕鬆的路、卑躬屈膝，看起來一時輕鬆，但以後我們選擇權都沒了，唯有維持台灣獨立自主地位，我們擁有選擇權，台灣人民可以選擇自己想要的生活方式，過程是辛苦的，但是值得的」。