多明尼加斷交 藍委：國安部門訊息掌握不足

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2018-05-01 09:57

〔記者林良昇／台北報導〕多明尼加政府今日宣布和我國斷交改與中國建交，國民黨立委李彥秀指出，我國才剛致贈多明尼加50輛悍馬車，卻發生斷交，突顯外交部對於訊息掌握不足，國民黨立委江啟臣認為，過去幾次斷交顯示，國安團隊沒有充分掌握，及時掌握訊息，導致誤判，會讓我國賠了夫人又折兵。

李彥秀表示，多明尼加本來應該是我國堅實友邦，但是斷交的也並非無跡可循。我國今年初再爭取參加WHA時，身為WHA執委會的多明尼加並未同意我方請求提供協助。加上多明尼加早傳出有意爭取聯合國非常任理事國，向中國大陸靠攏的訊息早有所聞。

李彥秀說，我國才剛致贈多明尼加的50輛悍馬車，現在看來更是突顯外交部、國防部對於訊息掌握的不足。中國大陸的因素更是令人憂心，面對凌遲式的友邦斷交攻擊，外交國安團隊，不能束手無策。

國民黨立委呂玉玲指出，多明尼加跟中國大陸私底下來往很久了，冰凍三尺非一日之寒。去年WHA多明尼加未為我國發聲，其實就是很明顯的外交警訊，很早之前她就給與外交部警告，但外交部還是說邦交沒問題。

呂玉玲說，外交部為了挽救岌岌可危的邦交關係，大手筆送了悍馬車及UH-1H直升機，甚至動用軍備預算搶先整修餽贈的車輛，今年1月送交多明尼加，結果還是斷交了，這種節節敗退的外交困境，顯見蔡英文政府對外交已束手無策。

呂玉玲認為，我國非洲友邦國家布吉納法索，在去年WHA一樣未為我國發聲，今年訪非洲也沒辦法見面，同一個時間我們也給了很多悍馬車，布吉納法索可能也有外交危機。

江啟臣指出，我國在情資掌握上，不光是邦交國情資，在很多國際組織、國際情勢的掌握上，甚至美國方面的訊息，都懷疑外交部和國安團隊是否盡到資訊掌握情報蒐集的任務和責任，顯然然過去幾次感覺都是沒有充分掌握，包括聖多美普林西比、巴拿馬、南海仲裁案等，都沒有及時掌握訊息，導致了一些誤判。

江啟臣表示，情報蒐集和訊息掌握如果沒有完善，像這種誤判情勢的結果可以說讓我們賠了夫人又折兵，造成決策者誤判，這樣的外交又面臨兩岸關係不佳，閣揆賴清德又一再挑戰兩岸關係，外交人員也相當辛苦。