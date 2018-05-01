教廷是下一個斷交國？ 吳釗燮：目前沒問題

外交部長吳釗燮舉行緊急記者會，宣布與多明尼加斷交。（記者方賓照攝）

2018-05-01 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加今天宣布與我國斷交，台灣邦交國僅剩19國，外界點名教廷將是下個可能與我斷交的國家，對此外交部長吳釗燮今早強調，兩國關係目前沒有問題。

吳釗燮表示，梵蒂岡邦交短期之內不會有危機，我國跟梵蒂岡也保持非常密切聯繫，由於中國和梵蒂岡教務協議還在進行中，但教務協議不涉及政治議題，即使簽訂教務協議，台梵邦交目前不會有立即危險。

吳釗燮提到，我方有注意到中國對宗教控制力度加大，對地下教會領袖待遇越來越嚴苛，中國搬著宗教自由法，箝制中國宗教自由，我國與梵蒂岡邦交目前穩定、沒問題。

至於另一個友邦海地，去年雖傳出海地撤出我國使館，卻保留中國的使館，引發緊張。不過目前海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）正在台灣訪問，也會見總統蔡英文，外界認為雙方關係還算穩定。

針對多明尼加與我國斷交，吳釗燮則嚴厲譴責，中國再度以鉅額投資誘迫多明尼加與我斷交，據了解金額近1000億台幣。吳釗燮譴責對中國動輒挖我邦交國、粗暴打擊台灣國際參與等行徑，「我國深感不齒」，並指只會疏離兩岸關係。他也宣布即刻全面停止雙邊合作計畫。

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