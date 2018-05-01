管中閔嗆打官司 徐國勇：我們有把握會贏！

對於台大校長當選人管中閔表明要以行政訴訟討回公道，行政院發言人徐國勇則說行政機關有把握打官司會贏。（資料照）

2018-05-01 09:45

〔記者李欣芳／台北報導〕台大校長遴選爭議不斷，教育部日前駁回台大校長當選人管中閔的聘任案，要求台大重新遴選校長，管中閔不滿教育部的決定，表明要打官司，行政院發言人徐國勇今天上午接受廣播節目專訪時表示，打官司是人民的權利，這部分予以尊重，但「行政機關有把握，我們會贏啦！」。

針對前總統馬英九批評教育部違法濫權，踐踏大學法，不可原諒，讓身為台大人的學生感到羞恥，還指近百年前的北洋政府，都沒有當前的蔡政府這樣專斷跋扈。

徐國勇則反駁說，這誰能相信？現在是什麼時代？他反問，馬英九是活在北洋軍閥時代嗎？

徐國勇今天上午接受名嘴周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，做了以上表示。

教育部駁回管中閔案連日來引發爭論，不少聲音抨擊政府干涉大學自治，徐國勇上午則質疑管中閔涉違法兼任台灣大哥大審計委員會、薪酬委員會這2個職務。

主持人詢問，那些人批評的人是沒有看清楚管中閔的違法兼職嗎？所以用政治性的方式來回應？徐國勇則表示，當在批評政治操作時，自己要捫心自問，有無政治操作在自己的腦子裡盤旋？