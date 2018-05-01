槓上教育部？ 吳茂昆今台大講座「因故取消」

教育部長吳茂昆原訂於今（1日）下午到台大進行演講，但主辦單位臨時宣布取消。（資料照）

2018-05-01 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕教育部上週五駁回台大校長遴選決定，不聘財金系教授管中閔為台大校長，引發台大與教育部之間的爭議，傳教育部長吳茂昆原訂於今（1日）下午到台大進行演講，但主辦單位臨時宣布取消。

教育部長吳茂昆原訂在今下午2點20分，在台大凝態物理新館二樓國際會議廳進行物理演講，演講題目為〈Overview of FeSe-based Superconductors〉，不過台大物理學系突然宣布：「本次講座本次演講因故取消，敬請見諒」，台大凝態中心表示：「經審慎評估現場秩序維護所需之人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷，故宣布取消。」由於時機敏感，引發各界猜測。

台大凝態中心公告如下：

親愛的物理學先進、後學、以及台大師生:

原定於五月一日下午兩點二十分，假台大凝態物理新館二樓國際會議廳舉辦的台大師大中央研究院聯合物理學講座（Joint Colloquium），主辦單位經審慎評估現場秩序維護所需之人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷。為避免因偶發之秩序狀況，影響本大樓正常教學研究，故宣布取消。不便之處，敬請見諒。

主辦人

台大凝態中心林麗瓊主任

台大凝態中心朱明文研究員