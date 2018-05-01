多明尼加與我斷交 府方：反對金錢外交、不向北京低頭

總統府新發聲明，對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。圖為總統蔡英文。（資料照）

2018-05-01 09:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對多明尼加共和國於今決定終止與我國外交關係，總統府今天上午發出聲明，對於多明尼加在北京當局金錢外交攻勢下，決定與中國建交，表示遺憾。並強調台灣有能力、樂意協助友邦，但反對金錢外交。儘管挑戰嚴峻，政府絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛主權與尊嚴。

總統府聲明如下：