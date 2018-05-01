不在大學自治範圍 徐國勇：管涉違法兼台灣大2職務

行政院發言人徐國勇質疑台大校長當選人管中閔違法兼職，這不在大學自治範圍。（資料照）

2018-05-01 08:52

〔記者李欣芳／台北報導〕針對教育部駁回台大校長當選人管中閔的聘任案，要求台大重新遴選校長。行政院發言人徐國勇今天上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時明確表示，管中閔在參選校長時，兼任台灣大哥大審計委員會、薪酬委員會這2個職務，事先沒有簽產學合作契約，台大沒有核准，管中閔就不能兼職，而且這部分的爭議不在大學自治範圍，因為大學自治不能違法。

徐國勇強調，現在反對者用大學自治來批評政府，但大學自治也不能違法，若違法就不應通過，主持人周玉蔻表示，管中閔說他「問心無愧」，徐國勇說「那就出來講啊！」，周玉蔻追問，所以管中閔是違法兼職？徐國勇說「對！」

徐國勇表示，管中閔總共兼了台灣大3個職務，首先是台灣大獨董，這部分是合法，沒有問題，但另外兼了台灣大審計委員會、薪酬委員會這2個職務，管中閔有無台大同意兼任這2個職務才去兼職上班？

他說，最離譜的是台大的做法，因為在兼職前，需要簽署產學合作契約後，才能同意兼職，沒有核准，就不能去，但兼職前並未簽署，台大的做法本身就有問題。

徐國勇指出，管中閔與台大都沒有把這部分的訊息在校長遴選過程揭露，後來在9月29日才簽署產學合作契約，10月2日才把契約送到台灣大，但管中閔在8月就去上班開會，兼職領薪水。