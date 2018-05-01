剩19邦交國！多明尼加無預警宣布與我斷交

多明尼加與我關係生變，外交部長吳釗燮將召開國際記者會。（記者方賓照攝）

2018-05-01 08:39

〔記者呂伊萱、駐美特派員曹郁芬／台北、華府報導〕我國友邦多明尼加將與中國建交，並宣布與我斷交，我國邦交國僅剩19個，史上最低。外交部長吳釗燮今上午9點召開國際記者會說明。

多國30日告知台灣駐多明尼加大使 與我斷交

外交人士透露，中國對台外交攻勢又再下一城，台灣友邦多明尼加決定與中華民國斷交。多國於30日清晨7點告知台灣駐多明尼加大使湯繼仁，外交部預定5月1日上午開記者會對外說明。台灣自1957年派駐多明尼加大使至今，湯繼仁於2015年10月19日上任。

我國送多國軍事裝備 第一批90輛悍馬車年初運抵

多明尼加曾多次傳出邦交不穩。去年我政府為穩固邦交，與多明尼加洽談軍事裝備合作，捐贈多明尼加悍馬車等國軍裝備，第一批90輛悍馬車已經於今年1月運抵多明尼加。今年2月下旬時，又有外交情資指出，中共為表達不滿美、台簽訂「台灣旅行法」的通過，積極對我外交友邦國家作挖角動作。

根據當時情資，鬆動國家為中南美洲某海島型國家，與中共作深入及密切的接觸，商討中共的經濟支援與援助。多明尼加擁有絕佳的海洋資源和海港，原與我國有長期邦交和合作，並曾多次來台訪問，決定與我斷交，並與中共建交，也是對美國外交的重大打擊。

爭取安理會非常任理事國 多國轉尋求中國支持

外媒於4月30日報導多明尼加宣布與中華人民共和國建立外交關係，並與我斷交。成為蔡政府上台後，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第三個與我斷交的國家。多明尼加政府並指出多米尼加外交部長米格爾·巴爾加斯和總統府行政部長何塞拉蒙佩拉爾塔正在北京簽署建交聯合聲明。

據了解，多明尼加曾兩度爭取聯合國安理會非常任理事國席位，卻失敗，今年再次表態角逐，中國的支持至關重要，可能是多國外交轉向的關鍵因素。（08：54更新）