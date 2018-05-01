接受小英總統頒獎 建築師黃聲遠大聲念「寫給女兒的一封信」

總統蔡英文（右三）出席第三屆總統創新獎，並頒發創新獎給得獎人黃文章（左一）、海英俊（左二）、黃聲遠（右二）及吳庭安（右一）等人。（記者王藝菘攝）

2018-05-01 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕第3屆總統創新獎昨天頒獎，正副總統都出席這場盛會，其中，個人得獎者建築師黃聲遠在發表得獎感言時，大聲念出他寫給女兒小米的一封信，透露曾被調查、搜索及借錢做公共工程的心情，但是「我們選擇不只站在高牆的另一邊，而且決心把事情做好。高牆有一天會變成土壤，有一天會變成支持你們的肩膀。」

《新頭殻》報導，昨天，正好是他女兒小米分發到成大職能治療系的日子，特地寫封信給小米，表達心情，同時把這封信，朗讀給正副總統聽，傳達他對公共工程弊病的想法。

即使黃聲遠已是知名建築師，做了很多公共建築，但是，文中透露，台灣對公共空間沒有「好好養護」文化，更別提建築博物館了，設計公共工程還要先幫國家融資，還要經常要向借錢發薪水。

本屆總統創新獎得獎者，團體組為「台達電子」及「霹靂國際多媒體」。個人組的「一般個人組」由田中央聯合建築師事務所的黃聲遠獲獎，「青年組」由春池玻璃實業有限公司的吳庭安獲獎。

以下是這封信的全文：

今早的宜蘭非常美麗，溼溼的田間小徑，伴著草香，有股天然的好心情。

原來，我已經和妳們一樣愛上下雨。

從小，妳和妹妹就常要我帶妳們去「很大的地方」，

芒草、大海，升起的大月亮；

喜歡妳們很帥的在雨中撐傘騎腳踏車回家，

喜歡去各種車站接送，路上聽大家閒聊窗外變化的風景；

喜歡同事們跳水衝浪，貼心照顧被丟進田中央院子的小狗；

喜歡陪五歲的妳跳舞、踩進湧泉、在燒雜草的煙中旋轉，

10年後，一起去凱道見證學運，一起學習，

在對的時間，做勇敢的改變。

終於，妳就要上大學了，追上一直陪伴、來自各地的大哥哥大姐姐。

多年來，他們帶我看到不同的世界、體會和未來的溝通方式；教會我珍惜、教會我練習說再見；教會我愛上人人都該互相平等對待，也讓媽媽和我有機會自然做到：從小就把妳們當大學生來交朋友，尊敬妳們的智慧，放鬆的歡慶生命交集。

十八年來，你和妹妹也教會我很多，包括如何做一個「在地人」。用身體活在連續的當下，看見、聽見，而且大方分享。

在歐洲，我們終於平等的交到了很多朋友，透過各國之間友好的「建築博物館互助系統」，避開被孤立，分享台灣的美好。

只是他們不得不驚訝：台灣至今沒有建築美術館，「你們的審美和認同如何累積？台灣是怎麼做到讓孩子們，甚至未來的公務員覺得美好家園的重要？」

其實他們還不知道，台灣連以前做好的公共空間，都沒有能「好好養護」的文化。

那天，看妳申請大學，跳過選填建築的時候，我竟然有鬆了一口氣的感覺⋯

我已經55歲了，還得常常向已經有各種病痛的爺爺奶奶借錢發薪水。

好笑的是設計公共工程，不只得先幫國家融資，面對一次又一次「就算承辦人員有心，卻一不小心又抄到舊條款」的惡夢，堅持不放棄，是不願讓承受越來越多文書規定的青年徹底失望、甚至不願意再進場。

小米呀小米，能夠「批判近利、反省未來」的公共建築，永遠是全世界人民據以相信「自己可以做主」的心理基礎；

聽見別人的聲音，超越被框住的夢想。完全忘掉自己、奮力一搏的那一刻，我們才有機會從本質中「創新」。

而我最要好的朋友們，包括妳的媽媽，都仍在社會最需要的時候奮不顧身。我們都曾被調查，我們都曾被搜索，親愛的小米，當他們衝進家門的時候，我知道你不會哭。我們選擇不只站在高牆的另一邊，而且決心把事情做好。高牆有一天會變成土壤，有一天會變成支持你們的肩膀。

最近很多優秀的建築師又開始想要選進地方公會，開始改革自己，令人期待。

不是所有的事都源起於公家，在每一個角落努力，我相信從理想出發的政府，一定不會忘掉初衷。

好羨慕妳和丰禾國中時每天可以從田埂裡走一段路回家，稻浪中，擺動雙手，總是有不同的阿嬤會送菜給妳們。

親愛的小米，在妳離開家鄉獨立飛翔的時刻，請不要忘記，幸運做為台灣人永遠的堅持：

生而自由，和風一樣自由，和雨一樣自由，和野草一樣的自由。

做和不做，都是我們自己的決定。