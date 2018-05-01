中國不斷武力威脅 美媒：應對台軍售F-35B

美國媒體認為，如果川普政府能在今年出售F-35B或最新款F-16，將能夠降低台灣的衝突機率。（路透資料照）

2018-05-01 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國持續對台灣的武力威脅，不僅美國參議員敦促川普政府對台出售垂直起降版的F-35B戰機，美國媒體也認為，如果川普政府能在今年出售F-35B或最新款F-16，將能夠降低台灣的衝突機率。

3月底，共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）和參院軍事委員會資深委員殷霍夫（James Inhofe），寫信告訴美國總統川普，稱出售F-35或F-16V戰機，將幫助台灣抵制中國威脅。《華爾街日報》（Wall Street Journal）也在4月29日社論中呼籲，即使無法對台出售F-35B，也可改售最新款F-16。

《華爾街日報》社論指出，去年中國戰機在台灣東部外海巡航次數增加3倍，今年4月又派出轟炸機和軍艦在台灣海峽演習，讓美國有所警覺。但是，台灣現在的空軍主力為1990年購自美國的144架F-16戰機，其中由於維修和升級的因素，只剩不到一半有具備即戰力，台灣必須有新的戰機來抗衡中國蘇愷35等先進機種。

社論提到，F-35B具備垂直起降功能，能在危機時部署於任何地點，不易被解放軍轟炸，且F-35B有匿蹤和其他功能，讓解放軍難以在台海取得空中優勢。

《華爾街日報》認為，美國現在不太可能對台出售F-35B，除了共同研發F-35的國家可能擔心激怒中國外，中國恐怕會藉由在台灣軍隊的間諜，洩露F-35的機密。而較合適的解決方案，就是對台出售最新款F-16，並出租二手戰機作為過渡方案，為美國未來幾年再售台F-35及終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）打下基礎。