中生共諜案 王炳忠父親、侯漢廷限制出境、出海及住居

台北地檢署偵辦周泓旭涉共諜案，王炳忠的父親王進步30日約談到案，訊後諭令限制出境、出海及住居。（記者方賓照攝）

2018-04-30 23:45

〔記者錢利忠／台北報導〕中生周泓旭來台發展共諜組織，吸收外交官未遂，一、二審均被判刑1年2月，今年5月8日，周將押滿1年2月，屆時若周另涉吸收新黨青年軍王炳忠等成員一案未獲起訴，周的押期折抵刑期屆滿將獲釋；台北地檢署趕在5月8日前，另以違反國家安全法他字案被告身分傳喚王炳忠等5人，待補齊涉案事證後，近日將再次起訴周泓旭。

今晚11點多，王炳忠父親王進步、財務曾琬淨，以及新黨青年軍成員侯漢廷，訊後均被依違反國安法，諭令限制出境、出海及住居。其他證人均獲請回。

為趕在5月8日前另行起訴周泓旭，檢調針對民眾告發王炳忠等新黨青年軍成員遭周泓旭吸收一案，以他字案被告身分傳喚王炳忠、林明正、侯漢廷、王炳忠父親王進步、財務曾琬淨等5人；王炳忠、林明正請假未到案。

去年12月19日，檢調偵辦周泓旭涉吸收王炳忠等人一案，曾搜索王炳忠等新黨青年軍成員住處，後來王等人改列證人請回，周則被北檢認定其吸收王炳忠等人的行為，與先前他被起訴吸收外交官未遂一案，有裁判上一罪的關係，因此將周移請審理中的高等法院併案審理。

今年4月26日，高院宣判周泓旭吸收外交官一案，仍維持一審判決，判周1年2月徒刑；至於北檢移併審理的吸收王炳忠等人一案，高院認為兩案的上級單位、吸收對象、犯罪時間、行為模式均不同，退回併辦並由北檢另行偵辦。