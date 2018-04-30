獨家》中生共諜5/8收押滿1年2月 周泓旭今提抗告

周泓旭（中）涉共諜案被高等法院判1年2月徒刑後，諭知延押，但解除禁見、通信；他5月8日即被收押屆滿1年2月，已「押滿了」，今提出抗告，主張沒理由再羈押他。（記者方賓照攝）

2018-04-30 21:57

〔記者楊國文／台北報導〕中生周泓旭涉共諜案，高等法院日前依違反國家安全法的「發展組織未遂罪」判1年2月徒刑，諭知將延押，但解除禁見、通信；周泓旭今提出抗告，主張辯護律師已替他找到租住處，而他5月8日即被收押屆滿1年2月的刑期，已「押滿了」，沒理由再羈押他，最高法院最快明天將做出裁定。

高等法院本月26日判決後，因考量周5月8日即被收押屆滿1年2月，若屆時高檢若未上訴，或者北檢日前遭高院退回其併辦案，如果檢方未上訴，恐怕面臨須將周釋放命運，或給予交保等強制處分，為給予檢方充裕辦案時間，因此宣判後隔天，即27日就將完整的判決書和相關卷證送回給高檢署和北檢，由檢方決定5月8日前是否會上訴或另行起訴周。

類似周泓旭案羈押期限，幾乎已和一、二審法院判決刑期相同的案例並不多，法界人士表示，依刑事訴訟法第109條規定「案件經上訴者，被告羈押期間如已逾原審判決之刑期者，應即撤銷羈押，將被告釋放。但檢察官為被告之不利益而上訴者，得命具保、責付或限制住居。」

29歲的周泓旭曾在政大取得碩士學位，涉嫌受中國共產黨領導的「台灣民主自治同盟」上海市委員會連絡部副部長「李彬」指示來台，前年5月結識外交人員「A男」，表明若願替中國工作，將提供A男每季一萬美元報酬，經「A男」舉報，北檢指揮調查局將周查獲、起訴。台北地院依違反國安法「發展組織未遂罪」判周1年2月。

周不服，上訴高院，高院本月26日仍判周1年2月。全案可上訴三審。高院並並認為周有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，但解除禁止接見通信。