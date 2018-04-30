總結勞動政策表現 總統府：持續改善勞動條件

勞動節前夕，總統府總結政府勞動政策表現，強調將持續改善勞動條件，為勞動者爭取更多權益並提高勞動者生活品質。（記者陳志曲攝）

2018-04-30 21:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕明日為五一勞動節，總統府今日總結政府勞動政策表現指出，持續改善勞動條件，為勞動者爭取更多權益並提高勞動者生活品質，一直是政府最重要的工作。

總統府發言人林鶴明說，蔡政府上台兩年來，除了透過修改勞基法，落實勞工全面週休二日，增加年輕初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致。政府在總體經濟上的持續努力，也帶動我國勞動力參與率的持續提高，去年為58.83%，是近23年來最高；失業率降至3.76%，創近17年來最低。而廠商實施無薪假人數在今年3月15日為100人，是自2009年金融海嘯後最低。

同時，林鶴明說，年總工時已自2007年2164.8小時，2017年下降至2035.2小時。基本工資則連續兩年調升達9.96%，共增加1992元，具體落實政府提升基本工資，降低總工時的承諾。

在落實公權力，強化勞動法規的實施密度上，總統府也說，兩年來，政府將勞動檢查人力，自2015年745人增加到2018年1000人，檢查人力與勞工人數比約達1：1.12萬人，優於英國（1：2萬）、日本（1：1.6萬）、南韓（1：2萬）及新加坡（1：3.3萬），並已相當接近國際勞工組織（ILO）所訂已開發國家水準（1：1萬）。

總體言，林鶴明說，政府會持續落實並強化勞工權益的保障。同時，政府也投入各種政策方案，從減少稅賦、從社會安全網的建立、從總體經濟的持續升級轉型，根本解決包括青年低薪的問題、弱勢勞動者的照顧，未來政府也會持續努力維護勞動權益，促進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構往正向發展。