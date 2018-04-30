鍾小平60萬份文宣攻丁守中 黨部：不准用不實文宣

2018-04-30 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內為爭取年底台北市長初選提名資格，引發各陣營激烈角逐。台北市議員鍾小平針對最大對手丁守中發動攻勢，印製60萬份文宣指控丁守中在修改年金、婚姻平權、核能發電議題上，違背國民黨而追隨民進黨路線。對此，丁守中向國民黨台北市黨部提出申訴，黨部日前正式發函要求鍾小平須遵守公約，「不得以疑似不實文宣，攻訐其他登記參選同志」。

據《上報》報導，鍾小平在國民黨台北市長初選民調進行前夕，大量印製60萬份競選文宣，以夾報、塞信箱、發LINE群組等方式廣為發送，抨擊前立委丁守中「違背國民黨，追隨民進黨路線」，包括與民進黨共同修法刪改年金、支持反核、主張修民法保障同性婚姻。鍾小平批評丁守中的這些作為是背棄黨的核心價值，同時指出他才是捍衛黨路線的人。他更宣示若當選台北市長，將提撥14億元預算，恢復發放台北市退休軍公教人員年終慰問金。

丁守中：鍾小平作法是典型選前抹黑

對此，丁守中回應這是典型選前抹黑。他接受《上報》訪問時澄清，立院年改議題投票當時他支持的是比民進黨更緩和的版本；且自己從未反核，只是質疑核四的安全性問題；針對同性婚姻，他主張的是立專法而非修民法。他認為鍾小平的作法相當惡意。

據報導，丁守中本月19日向國民黨台北市黨部提出申訴，選監小組通過決議，發函請鍾小平遵守「候選人提名登記公約」，明文要求他「不得以疑似不實文宣，攻訐其他登記參選同志」。針對黨部函文，鍾小平不滿的回應：他只是在討論「公共政策」。