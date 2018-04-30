選前招待3萬老人旅遊 議員批柯文哲政策買票

2018-04-30 20:18

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲停發重陽敬老金後，不諱言民調重挫15％，為止血也陸續提出其他長者福利政策。議員王鴻薇今於議會教育部門質詢指出，觀光傳播局今年預計砸近2600萬辦理長青樂活遊，但最離譜的是，除了該預算為一次性預算，限定年齡滿65歲以上，尤其活動將自6月舉辦至10月底，時間極為接近11月24日的市長選舉，痛批柯膽大妄為，擺明是政策買票。

對此，觀傳局長陳思宇表示，舉辦活動目的在於讓長者走出戶外，市府也不僅著力銀髮族觀光，出團時間會之所以緊湊，是因出車數高，且發包作業也需作業時間，未來也會評估朝固定預算編列。

王鴻薇今於議場表示，該筆預算高達2596萬元，觀傳局規畫出車880車，估計3萬2000多人受惠，去年審查之際，眾多議員對於要不要砍，實在天人交戰，當時更提醒，舉辦活動務必不要過於接近年底選舉，以免落人口舌，有政策買票之嫌，最後也讓預算通過。

王表示，活動從6月下旬開始舉辦，11月24日就要選舉，直到10月23日還在出團，壓在下半年辦，難道是要長者記得這是「市長給的好康」，繼而回饋在選票上？她批此舉極為不當，斥責柯文哲膽大妄為，擺明政策買票，若檢調要調查恐怕很難關。

王鴻薇也說，針對此活動發放給各里的意願調查書，4月23日才發出公文，25日就要求收件，短短兩天急著統計，且更有里長25日才收到，腳步匆促也引起不少抱怨，對於不易出門的長者也明顯不公。