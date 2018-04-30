賴清德弔唁殉職勇消 家屬：桃園工安問題太嚴重 盼入祀忠烈祠

行政院長賴清德前往桃園中壢靈堂弔唁殉職消防員，向家屬致意。（桃園市政府新聞處提供）（記者李容萍攝）

2018-04-30 18:45

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長賴清德今天下午前往桃園市中壢區罹難消防員的靈堂弔唁，逐一慰問家屬，傾聽家屬意見，有家屬質疑「火這麼大，為何還要進去」？也有家屬質疑說，桃園工安問題太嚴重，工廠火災頻傳，為何消防設備不足？並提出要求殉職消防員入祀忠烈祠。

賴清德除傾聽殉職消防員家屬的意見、輕撫家屬肩膀，也回應家屬表示，火災瞬息萬變，桃園市長鄭文燦已下令調查原因，桃園消防人力近3年來增加，設備更齊全，未來仍需研究改善，他會要求今後工廠必須提升自救能力，避免再發生消防員嚴重傷亡事件。

賴清德隨後在內政部長葉俊榮及桃園市長鄭文燦陪同下，前往國軍桃園總醫院探視仍在加護病房內觀察的消防員呂宗郁，並向主治醫師及呂宗郁父母詢問呂宗郁病情。

國軍桃園總醫院會後也說，呂宗郁疑似因吸入性灼傷送至該院急診部，經執行預防性插管等醫療處置後，將於3日後評估移除插管脫離呼吸器的可能性，並持續與三軍總醫院醫療團隊共同合作後續的治療。