民進黨澎湖縣黨部 第一階段提名公布

2018-04-30 19:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對年底澎湖五合一選舉，民進黨除了由尋求連任的縣長陳光復領軍外，澎湖縣黨部今日也公布公職人員第一階段提名名單，包括馬公市長、4位縣議員、3位馬公市代表及1位馬公市里長參選人，未來不排除第二波徵召人選。

民進黨澎湖縣黨部4月底執委會通過2018年公職候選人提名案，順利完成第一階段提名作業，第一階段共有9人正式由澎湖縣黨部提名角逐年底選舉，名單如下：馬公市長黃健忠；澎湖縣議員陳慧玲（1選區）、呂黃春金（1選區）、陳永和（1選區）、蔡清續（2選區）；馬公市代表黃春燕（1選區）、蘇育德（2選區）、呂俊褞（3選區）；安宅里長謝彥舜。

主委黃健忠表示，縣長陳光復執政期間縣府負債不增反減，且成功向中央爭取經費，提供澎湖未來發展的願景，縣議員的提名人選，皆在不同領域積極服務縣民深獲好評，在縣政推動上需要議員與縣民搭起橋樑。另外在市政方面，感謝現任市代表長久以來扎實的服務，更要與此次提名新人共同攜手創造更美好的未來，除此之外，縣黨部努力向下扎根提名謝彥舜角逐安宅里長選舉。

由於民進黨首波提名多數集中在馬公市，其餘5鄉也有可能持續提名，改以徵召優秀同志方式提名，擴大民進黨在澎湖縣的版圖，有意參選白沙鄉長的吳龍河、湖西鄉長的洪添英等人，都有可能被徵召披掛綠袍上陣，也有可能還有黑馬人選。