又被粗暴撤旗 外交部：「中國外交官員」傷害台灣人民

2018-04-30 17:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣駐約旦代表處前天應邀出席國際城市節展覽，卻發生主辦單位因中國施壓，粗暴撤除我國旗事件。外交部今天對此表示，中國打壓我國，甚至染指純文化性質的交流活動，我國對於中國外交部門的惡行感到不齒，也嚴正向中國外交部表示「傷害台灣不會讓中國變偉大」，中國應認真看待中華民國獨立存在的事實。

外交部今天說明我駐約旦代表處被中國施壓一事指出，我駐約旦代表處接受駐地Zaha文化中心邀請，於4月28日參加「第14屆國際城市節」（International City Festival）活動，包含我國在內共有25國參展。駐處事前已向主辦方單位充分說明並確認我與中方共同參展及國旗懸掛方式等細節。

但主辦單位因為中國施壓，當天要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗，我駐約旦代表楊心怡向主辦單位表達強烈抗議，現場雙方並一度互有拉扯，雖終遭移除大幅國旗，我方仍堅決保留桌旗。

楊心怡並在於我國攤位接待約旦皇室莎娜公主（Princess Sana Asem）一行參觀我國攤位後，先行離場，以抗議主辦單位屈從中方無理要求。

外交部說，中國外交部門近來強力打壓我國駐外館處各項工作，繼脅迫施壓我駐約旦代表處改名後，現在更染指純文化性的交流活動，只會引起台灣人民的憤怒，重傷兩岸的和平與發展，讓兩岸距離更為遙遠，更踐踏中國國家主席習近平「兩岸同胞心靈契合」的宣示。

外交部對此嚴正表示，「中國外交官員傷害台灣人民，不會讓中國變偉大」；要讓中國偉大，只有認真看待中華民國獨立存在的事實、友善對待台灣人民。對於中國外交部門在海外的惡行，外交部除了感到不齒，並再予嚴厲譴責。

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國際文化展也見不得台灣 中國粗暴強逼我撤國旗