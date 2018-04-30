薛化元：救國團是以強人意志為中心建構的組織

台灣法學會今日舉辦「剪不斷、理還亂：談救國團與特定政黨之關係」座談會，政治大學台灣史研究所教授薛化元強調，救國團是以強人意志為中心建構的組織。（記者陳鈺馥攝）

2018-04-30 16:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會現正調查救國團是否為國民黨的附隨組織，台灣法學會今日舉辦「剪不斷、理還亂：談救國團與特定政黨之關係」座談會，政治大學台灣史研究所教授薛化元強調，救國團不僅與國家、政黨有關係，早年更負責學校軍訓教育，「救國團扮演控制學校的角色」，進行思想控制。

薛化元指出，很多人說救國團是國民黨動員學生很重要的組織，但救國團透過辦活動減少學生反抗，要理解救國團，必須要去黨國威權時代的時空背景，要說救國團跟國家和政黨沒有關係也不可能，因為60年代以前軍訓教育是救國團在負責，在黨國體制之下運作。

薛化元提及，威權時代的重要機制，基本上是透過黨的決策、黨國菁英互動，當年「以黨領政」是政府部門的狀態，國有財產移轉也能透過行政程序，例如用議會通過方式移轉。

薛化元強調，「救國團是以強人意志為中心建構的組織」，第一任主任是蔣經國，只要去研究國民黨黨史就知道，學界也有將其比喻為三民主義青年團，但救國團更複雜、更多元，救國團成立後一開始是負責軍訓教育，透過國家機制辦理。

薛化元舉例，在過去很多學校升旗台上，可以看見救國團的團旗，這絕對不是隸屬國防部的組織能達成的規模，救國團能扮演控制學校的角色，進行思想控制，但法定職權上沒有這職責，在當年飽受攻擊過。

逢甲大學土地管理學系副教授辛年豐指出，1952年1月22日國民黨中央改造委員會第288次會議訂定「籌組中國青年反共抗俄救國團原則草案」，同年5月行政院頒布「中國青年反共抗俄救國團籌組原則」。

辛年豐提及，救國團過去和國民黨密切關係，隨著時代演進，救國團也在轉型，早期是為政治服務，後來辦許多活動「內建」一些思想給年輕人，到了後期走入商業邏輯。

義守大學公共政策管理學系助理教授吳明孝提及，國民黨、救國團、婦聯會都是蔣家的附隨組織，因為威權時代政治上很明顯就是威權伺從體制，不能只從組織章程去看有無黨職人員判斷，例如中國的政治體制有互從性，與東德國家有一些不同。