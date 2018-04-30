熊讚整型現身議場 議員酸：你怎麼變得這麼醜？

2018-04-30 16:55

〔記者周彥妤／台北報導〕歷經「微整形」的台北市政府吉祥物熊讚，今首次於台北市議會教育部門備詢。多位議員質疑觀光傳播局舊版的金牌熊讚，都尚未確定商標權是否通過，就逕行改版成新版的海洋熊讚，不但白花錢又扼殺市民集體記憶。議員洪健益看到海洋熊讚更說「熊讚，你怎麼變得這麼醜？」

海洋熊讚首次應議員謝維洲於議場備詢，一現身，議員洪健益便開口說，「熊讚，你怎麼變得這麼醜？」。謝維洲表示，既然2D版熊讚通過，是文字「熊讚」兩字沒通過，智慧財產局審查結果尚未出爐，不懂為何要整容？

觀傳局長陳思宇解釋，改版目的為讓熊讚的2D、布偶及文字，三個一系列優化，減少仿冒品，增加智慧財產的保護力。

議員阮昭雄則質疑，到底哪一隻熊讚才是正版，若未來都通過審查，是否會鬧雙胞？阮說，他覺得海洋熊讚很可愛，不像市長覺得「土土的」，但大家對他沒感情是事實。陳思宇回應，海洋熊讚近來已開始積極在臉書與外界感情連結。

議員洪健益說，有人想要仿冒，這不是壞事，代表熊讚走紅了，是觀傳局自己杞人憂天，一百多萬根本白花錢。議員顏聖冠則說，海洋熊讚沒有陪著大家走過世大運，跟市民沒有感情，觀傳局都在硬拗，市民如果不認得，就不會打從心底接受。

陳思宇說，如果兩隻未來商標權都通過，在重大場合，兩隻會有相遇機會，不過目前以新版為代表。

由於前述議員質詢之際，海洋熊讚頻頻賣萌、撒嬌，蠕動身體，質詢結束之際，主席王鴻薇表示，質詢還是正式、莊重的場合，雖然充分質詢議員質詢權利，「不要秀過頭」，須尊重主席裁示，務必維持議場的質詢秩序。