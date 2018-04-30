南市船屋開發案 議員質疑恐如台中成詐騙笑話

2018-04-30 17:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南黃金海岸船屋閒置了20餘年，成了目前台南最大的蚊子館。南市府去年辦理1、2樓委外經營，由「有戲數位有限公司」以每年權利金加租金73萬餘元得標。市議員李中岑、蔡淑惠、洪玉鳳今天聯合總質詢，質疑該公司為一人公司，開發案恐誤入賊船，變成詐騙大笑話。

市議員李中岑等人質疑船屋開發案，承租的公司為一人公司，上網也查不到相關資料，卻打著跟市長李孟諺的吃飯照片在臉書上吸金，對外宣傳3至5月試營運，7月正式營運，但船屋現場只有厚厚的灰塵，擔心黃金海岸船屋開發案，恐步入台中市政府先前被詐騙的笑話後塵。

他們強調，市政府如果只是相信牽線者，結果讓無辜的人受騙被吸金，市府將會成為詐騙案的幫兇。

市長李孟諺則表示，船屋為過去歷史所留下來的問題，過去沒有使用執照，現在觀旅局已取得使照，感謝議員提醒。觀旅局長王時思則表示，這屬得標公司的經營手法和策略，市府也已開始收租金了，如有違法依法追究。

蔡淑惠說，船屋從民國82年起迄今，開發經費高達6億元，卻一直命運多舛，現在又委外經營，這家公司到底是何方神聖？為何會拿著跟市長李孟諺吃飯的照片來吸引投資者，市府要小心不要被利用成為詐騙案的共犯。

李中岑說，她接獲檢舉，這家有戲公司原在東寧路租屋，卻因欠3個月租金，偷摸摸把公司地址轉到安南區，東寧路屋主為此發律師函，如果這家青創公司這麼有名，為什麼網路完全找不到這家公司的相關資料？市府是否應該負起監督責任？

觀旅局事後表示，得標廠商規劃未來將船屋打造成一複合式商場，預計於今年度下半年正式營運，並以「海丸號」做為商場名稱，預計進駐物產館、便利商店、咖啡館、各式餐飲及旅遊服務業。目前船屋已通過消防檢查及無障礙空間審查作業，預計於5月中旬點交予營運廠商，廠商目前正籌畫空間分配及裝潢等相關規劃事宜，待點交後將進場施作進駐。

得標業者：非一人公司

有戲數位公司負責人林春蓉則澄清說，該公司並非一人公司，有5位股東，1位監察人，目前3位正職投保員工。該公司辦公室原設置在台北市內湖區，是一間人工智慧的軟體開發公司，但因想返鄉做一點貢獻，故於2016年將台北辦公室遷回台南市安平區華平路。

同時基於工程師們可遠距上下班工作的特質，與最終將會把有戲公司登記在黃金海岸船屋經營的目的，故暫時就對外業務商談的辦公室需求，於同年9月與Hour Jungle共創空間負責人陳先生，簽訂租賃空間合約並預付了半年租金，設定東寧路辦公室為與客戶聯繫的唯一窗口，不料陳先生在沒有書面通知他們與其他進駐共創空間廠商的前提下，於今年1月擅自關閉東寧路辦公室，由於該共創空間違約在先，導致前往拜訪的客戶幾次前往卻不得其門而入，該共創空間嚴重影響他們信譽與不便，幾經與該其溝通仍不見其改善，只好再將公司營業登記暫時遷址至安南區目前地址，待黃金海岸船屋整修完畢，依原本計畫將有戲數位正式登記於黃金海岸船屋，此為事實緣由非議員所指拖欠房屋租金。

林春蓉說，該公司在與市政府的合作案之中，屬正派經營，招商業者進駐船屋，並無所謂「違法吸金」、「詐騙集團」，更無任何違背政府法令或徇私不公之事，今如有同業惡意重傷，導致該公司與市府團隊蒙受莫虛有之罪，呼籲媒體協助澄清，以免影響後續船屋招商。另該公司日前已對Hour Jungle共創空間寄出存證信函。