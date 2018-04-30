司委會排吳茂昆列席引藍綠爭論 藍委往教部找吳

國民黨立委不滿教育部長吳茂昆缺席，舉牌抗議，藍、綠立委口角吵成一團。（記者廖振輝攝）

2018-04-30 15:55

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今下午擬邀請教育部長吳茂昆至立院司法法制委員會，藉審查法案質詢吳茂昆關於管中閔案，但吳茂昆請假未到，國民黨召委吳志揚不同意，開會後立刻宣佈休息直到吳茂昆前來，民進黨立委則質疑國民黨安排教委會聯席不合法，偷渡專案報告，藍綠吵成一團，委員會目前仍在休息中。吳志揚則率國民黨立委們前往教育部，要當面找吳茂昆。

立法院司法及法制委員會今排定3項議程，除邀請法務部長及教育部長列席就「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係」進行專題報告，並備質詢﹔並審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第三十四條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第一百條條文修正草案」。

吳茂昆請假未到，下午委員會一開始，吳志揚表示，司法法制跟教育文化聯席、開會通知講清楚要請教育部長來，今早才收到教育部來函，說部長另有要公不克出席，但他沒有答應，因為教師退休撫卹關乎所有教師權益，還有攸關學術自由、大學自治等議題，教育部應該講清楚，沒有任何理由可以請假，他不接受假單，隨即宣布休息。

委員會休息後，藍綠立委隨即吵成一團，民進黨立委李俊俋質疑，依據立院各委員會組織法第十三條，立法院召開聯席會議要院會交付，怎麼召開聯席會議？專案報告不能要求聯席，「簡直是偷渡」﹔國民黨立委則拿出寫著「尋找教育部長」的手板，高呼「部長落跑！」

民進黨立委吳思瑤表示，依慣例，教育部次長來出席法案詢答，而次長已經來了，請國民黨尊重教育委員會，她也強調，吳茂昆上任的第一天，教文委員會就已經排案了，國民黨立委也來質詢過了。

民進黨立委段宜康強調，今下午排的3個案子，第一案是請法務部長報告，第二、第三案是司法與法制教文委員會聯席審法案；但專題報告聯席未經院會同意，是違反立院內規，非法排案造成部會困擾，必須理性承認問題，才有辦法往下走。

李俊俋批評，國民黨不要為了自己的政治目的排案，鬧事之前把議事規則看清楚；藍綠立委隨後仍對議事規則爭執不下，在休息時接連發言，委員會目前仍在休息中。