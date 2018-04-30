賴清德重申政府廢核決心 2025年綠電完全取代核電

行政院長賴清德在元晶屏東太陽能模組廠啟用典禮上再次重申政府廢核決心，再生能源於2025年將完全取代核電。（記者李立法攝）

2018-04-30 15:18

〔記者李立法／屏東報導〕行政院長賴清德今天在元晶屏東太陽能模組廠啟用典禮上再次重申政府廢核決心，2024年國內三座核電廠將如期除役，再生能源於2025年達20%能源佔比目標，完全取代核電，發展地面型太陽能發電所需2萬5千公頃土地也已完成盤點，將逐年釋出。

賴清德指出，台灣的能源轉型自2016年1月通過「電業法」修法即已展開，核電廠除役後，台灣能源佔比除原來的火力發電80%維持不變外，其餘將透過多元創能、智慧節電、科技儲能等措施三頭並進，穩定民生及工業供電，同時解決空污問題。

賴清德表示，2025年再生能源將達20%能源佔比目標，其中風力發電5.5GW（55億瓦）正順利推動，太陽能達20GW的發電容量目標，其中17GW為地面型太陽能，3GW為屋頂型太陽能。

賴清德指出，政府修訂的「再生能源發展條例」，要求800瓩（KW）以上用電大戶，其中10%的電力應來自再生能源，並在「前瞻基礎建設計畫」編列81億元，推動再生能源研發及興建工作，未來四年還要投入207億元，促成相關產業發展，讓能源轉型成功。