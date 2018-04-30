遠洋漁船回報假船位 被開罰史上最高1200萬

2018-04-30 15:21

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會昨（29）日傳出解除黃牌再度受挫，主因在於歐盟對於違規漁船的裁處情形仍有意見。農委會今（30）日下午召開「打擊非法漁業、保障合法業者權益記者會」公布首次針對重大違規的單一漁船祭出史上最高、1200萬元的罰單。而今年迄今已針對19艘違規漁船予以裁處，總罰鍰金額超過4382萬元。

漁業署表示，依據漁船監控系統（VMS）船位資料，東港籍「順得滿66號」去年7月進入馬來西亞檳城港，並回報船位至今年2月15日，令漁業署起疑，為何進港後沒動靜。後來依據自動識別系統（AIS）船位資料交叉比對，發現「順」船在今年1月6日自馬來西亞海域駛往新加坡，但VMS回報船位卻仍停在檳城港，顯然未裝設VMS出港。此行為違反遠洋漁業條例第13條所列之重大違規行為，且「順」船以不實船位掩蓋出港事實，顯然有故意規避主管機關管控之意圖，違規情節惡性重大。且船主者拒絕依主管機關要求提供資料，不願配合主管機關調查，違規行為屬故意。

漁業署以未裝設VMS出港最低罰鍰金額的4倍，開罰800萬元；未配合主管機關調查最低罰鍰金額的2倍，開罰400萬元，總計1200萬元，並廢止「順」船漁業執照。

除了「順」船遭開罰1200萬元，漁業署也另外公布3例重大違規情事。東港籍「新明勝16號」今年2月16日在納卯港卸魚，漁業署派員查核，卸魚量為大目鮪7801公斤、黃鰭鮪1897公斤，但「新」船在E-logbook回報卻為大目鮪3120公斤、黃鰭鮪9210公斤，明顯回報不實，屬遠洋漁業條例第13條第1項第12款漁獲通報資料嚴重不實之重大違規行為，加計不法利得，核處135萬元。

今年3月2日漁業署派員在高雄小港漁港執行例行性全程卸魚檢查，記錄高雄籍「金昌17號」卸魚量1萬5173公斤，但該船在e-logbook回報量卻僅4661公斤，嚴重不實。漁業署加計不法利得，核處船主441萬元，另外也核處船長80萬元。

此外，高雄籍「金昌17號」為未領有遠洋作業許可的沿近海小釣船，透過監控中心發現擅入公海並前往菲律賓專屬經濟海域海域作業，加計不法利得，共計開罰205萬元，並收回執照1個月。

農委會副主委陳吉仲表示，在公布這些重大違規的巨額罰金，相當難過、掙扎，因為都是罰在漁民身上。雖然很為難，但如果不做，不只黃牌拿不掉，還可能變紅牌，台灣的遠洋漁業將難以永續。因此呼籲漁民遵守規定，也強調農委會的開罰都是不得不、也是痛苦的決定。