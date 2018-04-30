參與專案諮詢小組 吳茂昆：受邀檢視管中閔學倫爭議

2018-04-30 15:09

〔記者林曉雲／台北報導〕台大財金系教授管中閔被立委張廖萬堅踢爆，與暨大教授陳建良在中研院研討會發表的聯名論文，涉與暨大碩士論文有20多處高度雷同，有引用不當違反學術倫理之嫌，但台大和教育部學審會均以該篇論文非正式論文，不立案實質調查。曾獲諾貝爾物理獎提名的教育部長吳茂昆表示，諾貝爾獎化學獎得主田中耕一，他發表的論文帶給大家新的觀念，所以拿到諾貝爾化學獎，所以不能說中研院的研討會不重要、非正式論文，重點應在於有爭議的文章內容有無違背學術準則。

另外，被藍委質疑原本就是專案諮詢小組成員，吳茂昆說明，他受邀從學術角度去檢視學倫那部分的爭議，開第一次會之後他就出國了，沒有預料到會接部長。

吳茂昆也表示，其實這個學倫案爭議很容易解決，當事人管中閔教授和陳建良教授，出面宣布犯了一個很小的瑕疵，未將學生名字掛上或未予引用，這個論文是可以更正的，但台大的決定和陳述很不能讓學術人接受，怎麼可以說這是小會議的文章就不用調查，尤其管中閔教授是要成為台大校長的人選，要很被嚴謹的檢視。

但這也反應了台灣多年來不太重視非升等的論文，吳茂昆反問，如果台大不予調查的道理成立，台大學生抄了文章交作業，反問教授為什麼不能抄襲？教授要怎麼去教學生？他強調，這是很標準的基本準則，他教過書也做研究，包括抄自己論文都要註明引用處，圖片如果用的是自己實驗室的研究成果亦同。

對於台大明年排名可能再下降，有人歸責於教育部未通過台大的校長遴選，吳茂昆不認同，他表示國際排名不會因為校長遴選爭議而下降，除非被國際看成台大做了不對的事，國際排名是學術和學生的表現，他也反思，多年來強調排名這件事並未讓我國的學術提升，哈佛大學、牛津大學、劍橋大學等頂尖大學不會去爭排名，重點在建立自主的特色。