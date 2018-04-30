被污辱成箭靶 吳茂昆：我怎可能是賴院長的走狗？

教育部長吳茂昆30日出面受訪。談及駁回台大校長遴選決定，他說，怎麼可能是院長（賴清德）的走狗？如果真的是這樣，他明天就辭職了。（記者黃耀徵攝）

2018-04-30 14:44

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部上週五駁回台大校長遴選決定，要台大重選校長，遭到極大反彈，甚至國民黨台北市長參選人還罵教育部長吳茂昆為走狗。吳茂昆今天高分貝反擊，這件事（台大校長遴選爭議）裡完全沒有政治介入，反而是看到外面的政治介入太嚴重，有人罵他是走狗，他怎麼可能是院長（賴清德）的走狗？如果真的是這樣，他明天就辭職了，不可能接受被看成走狗。

吳茂昆今天接受媒體聯訪時表示，台大校長遴選有違法疑慮，變成政治議題很不應該，為了不要政治化，教育部先不檢視中國兼職問題，避免成政治性議題，學倫案也稍微擱置，而是回到遴選程序運作缺失來處理。

吳茂昆強調，教育部處理台大校長遴選爭議這件事，沒有政治的考量，很清楚的，他要很明確告訴大家，他上任10多天以來，總統蔡英文和行政院長賴清德，從來沒有跟他談過台大的事情。

吳茂昆表示，總統蔡英文透過政委要他做兩件事，首先是教導學生要節約能源，再帶回家庭，第二件事是希望改善學生的校外教學，再擴大校外教學範圍，讓偏鄉小孩可以到都市來認識更多的台灣，除此之外，總統沒有指示他其他的事了。

吳茂昆指出，行政院長賴清德跟他談的都是私校退場怎麼辦，新南向教育推動如何，企業界需要人才如何處理，在與產業座談中，賴院長第一個點名他，詢問怎麼解決產業缺乏人才的問題。