跑馬燈！嘉義縣政府秘書長4月份換3人

嘉義縣政府新任秘書長顏旭明。（資料照）

2018-04-30 14:20

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕換人也未免太頻繁了，而且是三長之一的秘書長。

嘉義縣政府前秘書長張志銘回雲科大任教職，4月1日離職後先由地政處長林聰利代理，短短半個月就又換行政處長邱美切，沒想到邱的位子還沒有坐熱，4月27日發布由環保局長顏旭明接任，但仍代理環保局長。

由於縣長張花冠任期到12月24日，繼任者續聘前朝秘書長機率並不高，因而張志銘遺下來的秘書長缺，過度性質濃厚，但沒想到1個月換了3個人。