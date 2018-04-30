中市府顧食安 多管齊下強化整體能量

馬鳴國小以農事體驗、飲食倫理、烹飪教育帶動學習，鼓勵從好奇中去感受。（記者黃鐘山翻攝）

2018-04-30 14:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府強化食安，從生產輔導、技術提升、源頭管理輔導建立友善農業環境，並在校園推動食農教育，鼓勵正確飲食觀從小扎根，市長林佳龍今天說，「從農場到餐桌」都要提升食安管理，讓家庭和外食族能安心選擇，創造消費端與生產端雙贏。

農業局長王俊雄在市政會議「農場到餐桌 整體顧食安」專案報告指出，生產輔導以與自然共榮的模式，盼達農地活化、農民收益提高、確保民眾食安三贏，加強培養農民專業技能，協助解決栽培上所遭遇的困難，並透過重建管理機制、加強農產品查驗來源頭管理。

衛生局長呂宗學也說，市府已成立食安處擴充稽查人力、以「柯南實驗室」提升檢驗能量、制定食品安全衛生管理自治條例，去年檢警合作共破獲11起食安不法案件，落實源頭控管、加重惡意黑心廠商責任，提升食安能量。

馬鳴國小校長李勝億則分享食農教育的經驗，他說，以農事體驗、飲食倫理、烹飪教育帶動學習，同時並重環境、營養、生命教育等元素，讓孩子實際操作，首重喚起師生、民眾參與熱情，鼓勵從好奇中去感受，最重要的是分享及啟發。

林佳龍表示，馬鳴國小位於外埔區，恰好是台中花博三園區之一，外埔園區展現農業與生活的價值，傳達安心食品、有機無毒及生產履歷等概念，將朝整合相關局處及社區資源、擴大教育示範的方向評估，透過強化社區參與帶動區位效應。

他也說，國產生鮮食材採用、強化抽檢、產銷履歷等都要加強管理、宣傳，減少從產地到餐桌的距離，食品產業鏈整體優化，讓家庭和外食族群能夠安心選擇，創造消費端與生產端雙贏。