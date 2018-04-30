川普上任後惠台《華郵》分析台灣為何仍戒慎以對

《華盛頓郵報》評論認為，川普的政策混亂且難以預測，讓台灣人對美台關係戒慎以對。（圖擷自華盛頓郵報）

2018-04-30 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普已上台15個月，期間實施許多惠台政策，包括簽署通過《台灣旅行法》鼓勵台美高層互訪，並且同意售台14億美元（約414億元台幣）軍火，但《華盛頓郵報》評論認為，台灣並未對此感到鼓舞，並解釋原因是因為川普的政策混亂且難以預測，讓台灣人對美台關係戒慎以對。

《華郵》副總主筆蒂爾（Jackson Diehl）本月隨美國企業研究所（AEI）所組的代表團來台，他觀察台美關係，認為台灣當局對台美關係保持謹慎態度，尤其因為白宮決策混亂且搖擺，讓台灣政府認為有必要靜觀其變。

蒂爾表示，川普上任後和總統蔡英文通電話，隨後又轉向和中國友好，簽署《台灣旅行法》後，美國國務院亞太副助卿黃之瀚訪台，也傳出川普對此大怒，要求解釋為何事先未告知他；川普的種種反覆行徑令人感到困惑。

文中提到，台灣國安會前祕書長邱義仁指出，蔡政府目前仍在等著瞧，「我們感覺美國正在重新審視（與中國）的『交往政策』，但不知道結果會如何。我們必須知道美國會用什麼取代交往政策」。

蒂爾來台觀察後認為，台灣現在像是中國的「行省」，30年前台灣經濟規模和中國相當，如今卻不如中國6個省，另外4成出口銷往中國或香港，將近100萬人前往中國工作，且薪資停滯，人才流往對岸等。

不過他也寫道，台灣的言論自由，已使台灣成為亞洲最為活耀的民主國家，蔡英文也把言論自由視為最有力的防禦，另有蔡英文身邊的官員說得更直接，「沒有民主，我們就無法生存。」