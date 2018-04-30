籲民進黨自提北市長 近50北市里長挺姚文智

近50名台北市民進黨籍與無黨籍里長出面呼籲黨中央自提北市長人選，挺姚文智參選。（記者楊淳卉攝）

2018-04-30 13:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨本週三展開台北市長選舉布局，是否繼續與台北市長柯文哲合作還是未知數。爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智今邀約50名北市黨籍里長及無黨籍友好里長，於立院召開記者會力挺姚，高喊「姚文智凍蒜」，呼籲民進黨傾聽基層聲音，自提台北市長人選。

台北市里長聯誼會總會長、台北士林區富光里里長許振通表示，希望民進黨提出自己的市長人選，市長如果讓姚文智做，可以讓台北市更好；基層里長都很認真，讓民眾感覺給民進黨做里長真的不一樣，如果姚文智做市長，台北市會完全改變。

姚文智表示，許多里長來給他喊聲，他很感動，希望未來台北市一來堅持台灣價值，努力發展國家首都台北，一方面在基層組織，民進黨提名討論在及，他已經跑遍大半台北，很多里長對他多少有認識，多少有議題和服務共同合作，對他們站出來很感謝，未來他會繼續深入基層，還沒走到的地方一定走到。希望大家一起堅持到底，建設國家的首都台北。

針對傳民進黨仍傾向禮讓柯文哲，姚文智說，週三選對會才要開始討論，不知道傾向禮讓消息如何來，如果已經傾向禮讓，那就不要討論。

姚文智指出，民進黨應該重啟初選程序，以初選方式產生候選人，希望選對會討論時了解他堅定的主張，只有民主程序可以勸退他，黨內如果覺得有人比他好，趕快推派出來初選，他一定會支持在初選勝利的候選人，如果不是這樣，就是違反黨的台灣價值和民主程序。