侯友宜積極搶同鄉會票源 蘇貞昌：不是到選舉才拉攏

蘇貞昌（左）今天早上到蘆洲湧蓮寺、文武大眾爺廟和保和宮參拜，右為湧蓮寺主委陳宏昌。（記者陳心瑜攝）

2018-04-30 13:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是保生大帝聖誕，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上到主祀保生大帝蘆洲保和宮參拜，由於稍早新北市長朱立倫也來參拜，蘇此行是否有「拔樁」意味？蘇貞昌說，自己對新北市每個地方都非常熟，老朋友都很多，像是跟蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌是老朋友，因此是誠心誠意參拜，為國家、地方和人民祈福，也看看老朋友、聽他們的指教，將來要讓新北更好。

蘇貞昌今天早上在黨籍立委、現任市議員和議員參選人陪同下，到蘆洲湧蓮寺、文武大眾爺廟和保和宮參拜，並在蘆洲市場向攤販、買菜民眾拜票，朱立倫稍早也到保和宮參拜。

媒體也詢問蘇貞昌如何看民進黨在台北市的布局，蘇貞昌回應，「我現在是要選新北市長的人，台北市是在隔壁，不宜對隔壁的首長指指點點」。

而侯友宜積極爭取同鄉會支持，是否擔心選票流失？蘇貞昌表示，大家都努力做自己想做的事情，沒有可批評的地方，但同鄉會們都是新北市民，很清楚當年他做縣長時，把台北縣打造為在地人的好所在，出外人的新故鄉。

蘇貞昌說，自己從最遠的屏東到台北縣來，從台灣尾拚到台灣頭，所以知道離鄉背井人的困難，做為一個新北市長，就是要懂得民眾的困難和需要，積極處理，而不是到選舉才來拉攏。