藍委提案暫緩軍改審查 綠委人數優勢否決

2018-04-30 13:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交國防委員會今天討論軍人年改的評估與衝擊。國民黨立委呂玉玲指控國防部的財務分析報告疑點重重，提案要求國防部「退回重編」、經第三方精算，重提前應暫緩審查；出席民進黨與時力立委反對「退回重編」，雙方討論時火藥味濃厚，最後訴諸表決、此案不通過。國防部表示將在本週五送發經精算師簽核的財務報告到立院。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正列席會議，就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」進行報告並備詢。

呂玉玲質詢時指出，國防部《財務分析報告》與考試院公務人員退休撫卹基金委員會《退撫基金第六次精算報告》的基金剩餘數，民國136年同時段竟有不同金額，且誤差高達6170億元；另外在民國136年優惠存款支出預估，國防部報告為149億元，退輔會資料則僅46億元。

國防部常次柏鴻輝答詢時說，國防部已委託第三方確認財務報告，由精算師簽核，將於本週五（4日）送到立法院。

但呂玉玲仍認為，國防部報告有高估與誤差數值，非常離譜，便與國民黨立委江啟臣與馬文君臨時提案要求國防部「退回重編」，並找第三方公正精算單位製作軍人退撫基金精算報告。提案並指出，待報告提出且詳細對外說明前，應暫緩審查行政院版「陸海空軍軍官士官服役條例草案」。

議事進入討論提案階段時，民進黨立委王定宇表示，退回和勘誤是兩件事情，不同意提案中要求重擬與暫緩審查等意見，要求直接表決提案。民進黨立委羅致政也指出提案文字不精準，且大家立場清楚，建議直接表決。一番發表引起國民黨立委不滿，國民黨立委林麗嬋提高聲量控訴民進黨立委「不讓人講話、不民主」。

主席呂玉玲見場面衝突升高，裁示進行表決，最後該案在民進黨立委黃偉哲、王定宇、蔡適應、羅致政、呂孫綾、何欣純、邱志偉與時力立委林昶佐反對下，贊成者僅國民黨立委林麗嬋、江啟臣、馬文君、李彥秀、呂玉玲，提案未通過。呂玉玲認為，本來提案已經和國防部討論，突然一句話就要遵照行政院版本審查，她覺得非常遺憾。