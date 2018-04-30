勞動節前夕檢視總統政見 勞團：完全停滯

台灣勞工陣線批評蔡英文政府完全執政卻讓勞工政見落實進度是零。（記者李雅雯攝）

2018-04-30 13:06

〔記者李雅雯／台北報導〕總統蔡英文競選期間開出勞工六大政見支票，台灣勞工陣線和多位學者、民團與工會代表今天指出，民進黨政府完全執政將在本月20日滿兩週年，六大政見支票狀態是「完全停滯」、「有嚴重跳票疑慮」。

總統蔡英文在2016年競選期間開出六大勞工政見，包括「縮短勞工的年總工時」、「扭轉勞工低薪趨勢」、「支持青年及中高齡就業」、「立法保障非典型就業」、「保障過勞及職災勞工」、「公平的集體勞資關係」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，六大政見就目前來看是嚴重停滯狀態，蔡英文政府應該要在執政兩週年時候對勞工政見提出具體時程說明，政見實現與否是民主社會檢視政治人物的指標，民進黨第一次執政時候，就算國會是朝小野大，第一個4年仍通過「性別工作平等法」、「大量解僱勞工保護法」、「就業保險法」、「職災勞工保護法」等，相較現況全都是「0」，民進黨政府應該在執政兩週年具體說出政見所提立法進度究竟為何，勞保年金經過多次會議也是雷聲大、雨點小，政策裹足不前，「提醒民進黨政府，立法院會期所剩不多了」。

全國金融業工會聯合總會代表韓仕賢指出，勞基法新制3月1日上路，將許多協商同意權交付工會或是勞資會議，目前全台工會組織率僅有7%，這麼微弱的工會組織率真的可以守住勞工權益嗎？台灣以中小企業為主體，組織工會需要30人以上的門檻過高，應該要調降人數門檻，否則總統蔡英文說要建構集體勞資關係，將只是空話一句。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎提到，台灣職災補償涵蓋率過低，在許多雇主不通報情況下，勞保局統計資料相當低估，台灣一年有5萬多件職災案件，相當於每10分鐘就有一件職災案件，職災勞工面對補償程序卻是又遠又長，複雜到難找到正確對口，職災補償涵蓋率低，尤其是4人以下店家不用強制納勞保，讓愈多勞工沒能獲得保障；台灣職業病補償率遠低於其他國家，問題源頭在於職業病的認定就是過低，脫離國際平均經驗，將重擔放回勞工家庭承擔，政府若不做出具體作為，勞工恐將仍是被軟土深掘那塊。

台灣勞工陣線認為蔡英文政府應該在執政兩週年時說明勞工政見落實期程。（記者李雅雯攝）

總統蔡英文競選期間開出六大勞工政見。（記者李雅雯攝）