鄭光哲：3公司皆人少區域抽樣多 議員民調疑不公

2018-04-30 13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區、安平區（第九選區）民進黨市議員初選結果於上週出爐，7位參選人之一、但未出線的鄭光哲今天開記者會質疑3家民調公司抽樣方法有不公平問題，因為南區人口數約是安平區2倍；安平區抽樣數與南區相較，卻是約7成5對2成5，一來一往，抽樣差距約6倍，「我初選結果失利就認輸，但不能惦惦地認輸！」。

鄭光哲拿出黨中央提供的3家民調公司抽樣資料，他發現3家民調公司竟都發生相同的抽樣不公問題，令他匪夷所思，南區人口數約12萬5千餘人、安平區是6萬6千多人，南區人口約是安平區2倍，按理說，民調抽樣數南區與安平區應是2比1才符合比例原則。

鄭光哲檢視3家民調公司資料，安平區部分，精湛抽得樣本數是917筆、公信力959筆、典通945筆，居然3家都抽到900多筆；南區部分，精湛是329筆、公信力312筆、典通317筆，3家公司對2區抽樣數比例差距很接近，約是安平區的7成5對南區2成5，即使加權後，安平區抽樣比例6成6，依舊是南區3成3的兩倍。他納悶一家抽樣數失控是幸運；2家失控是巧合；3家失控，就有待社會公評了！

這位資深國會助理認為，一個正常民調抽樣時不可能有如此巨大的失衡，3家民調公司幾乎同步做出離譜取樣，裡面到底發生什麼事？要求黨中央給個解釋說明。副議長郭信良到場聲援說，這問題黨中央確要給個明確解釋說明，否則難免讓人家起猜疑。

鄭光哲重申，對於初選結果，他是認輸，但不會是惦惦地認輸，既然民調抽樣方法有不公平問題，他要求黨中央對南市第九選區議員選舉採開放策略，開放讓7位參選人能自由參選；至於是否會脫黨參選？他會視黨中央對此事有無合理交代說明，再作打算。鄭光哲說法也為南市第九選區綠營議員選情留下變數伏筆。