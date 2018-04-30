殯葬園區回饋機制跳票 後龍鎮公所怒槓苗縣府

2018-04-30 12:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府日前宣布位於後龍鎮的「苗栗縣福祿壽殯葬園區」 啟用後，每年收取的300萬元、前5年共1500萬元權利金將由縣府依獎補助機制回饋後龍。但後龍鎮公所質疑，苗縣府曾承諾，福祿壽園區給付的權利金及回饋金共6160萬元將全數撥給後龍鎮公所，如今卻跳票，呼籲縣府勿私相授受，應貫徹政策落實回饋方案。

後龍鎮公所表示，去年底曾致函縣府，要求在回饋機制未明朗前，不得營運。後龍鎮長朱秋隆也說，多次欲與徐耀昌見面會談，但卻始終未獲得正面回應。但今年初苗縣府僅提出業者的「敦親睦鄰」計畫，對於回饋金及低收入戶回饋方案隻字未提，就發放營運許可，引發地方不滿。

苗縣府民政處處長彭基山則表示，縣府與業者簽訂權利金4000萬分成10年給付，前5年每年300萬元，共1500萬元，縣長徐耀昌僅能針對其可能任期做規劃，但「不能替下任縣長做決定」。而權利金由縣府依獎補助機制給予地方經費，回饋金尚無法估算，因此暫未規劃。

但後龍鎮公所認為，縣府政策應連貫，不應因不同人當縣長就「轉彎」。按縣府2012年時承諾，應將4000萬權利金及最低2160萬元回饋金，一併撥給後龍鎮公所，再依審議委員會將經費妥善規劃回饋受影響的鄰里。朱秋隆質疑，權利金若由縣府發放，無透明審核機制恐淪私相授受。

後龍鎮公所也強調，既然殯葬園區營運已成事實，苗縣府應針對環境、交通、空氣、水質、噪音等危害進行監測，並定期公布數據，真正保障鎮民權益。