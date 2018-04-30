談拔管案 徐國勇：政治力沒有介入才會搞3、4個月

教育部「拔管」惹議，徐國勇今受訪表示，現在在講政治力介入的人，捫心自問有沒有政治力在心中盤旋。（記者邱芷柔攝）

2018-04-30 12:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕教育部經過3個多月「卡管」後，27日正式宣布駁回台大校長遴選結果，外界質疑有政治力介入，對此行政院發言人徐國勇今天受訪強調，「沒有介入就是沒有介入！現在講政治介入的人，請捫心自問，發言的時候有沒有政治力在心裡環繞。」

徐國勇表示，府院給教育部空間，正是因為沒有政治力的介入時間才會拖這麼長，整起事件也因為該出來講的人不出來講，導致教育部在一些判斷上有所拖延。

徐國勇強調，「現在還在講有政治力介入的人，請捫心自問，這樣講，自己有沒有政治力介入 有沒有政治力在你的腦子裡盤旋」，前部長潘文忠曾說過「全案有政治力介入」，因此潘希望外力不要介入，「政治力沒有介入，就是沒有介入，才會這樣搞三、四個月」，府、院都沒有指示個案，一切尊重教育部的決定。

面對外界批評聲浪，徐國勇表示，學術界要看成果與成就，不是要看投票，「如果學術界只有投票，不管其他層面，這不是威權嗎？」，不必用北洋軍閥的言語攻擊政府；徐強調，根據教育部的調查報告，明確認定管中閔違法，管在台大尚未同意與簽訂產學合作案之前，依法不可以讓管擅自提前兼職台哥大獨立董事，但管不但兼職，還跑去開會，教育部因此認定違法，教育部依據法令和權責處理，做出這個決定，行政院表示尊重。

對於有人說政府都不出來處理，並要求新任教育部長吳茂昆下台，徐國勇也表示，吳都有站出來一一澄清，吳就是代表政府，沒有政府不處理的說法，吳才上任一周，並快速做出對管中閔案的決定，對於要求下台等呼籲對部長不公平，也沒有了解真正的事實，大家應該了解一下再評斷。

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