黃適超參選宜縣黨部主委 議員要求先辭副縣長職位

2018-04-30 11:59

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣副縣長黃適超登記參選民進黨宜蘭縣黨部主委，宜蘭縣議員林成功提案要求黃適超辭掉副縣長職位再參選，質疑兩邊不能兼顧，更不能把黨的黑手伸入行政體系。黃適超表示，黨務和政務是兩回事，有信心兩邊都能做好。

下屆民進黨宜蘭縣黨部主委將在5月27日改選，登記參選的有宜蘭縣副縣長黃適超和縣黨部評議委員會召集人黃建財，議員林成功今天在宜蘭縣議會提案，請副縣長黃適超辭去副縣長職務，專心參選宜蘭縣民進黨主任委員，提案共有10名議員參與連署。

林成功說，行政機關公務人員兼任黨職，只有「以黨領政」之共產國家所獨有，台灣是民主先進國家，而宜蘭縣副縣長黃適超仍然熱衷於黨務工作，參與民進黨縣黨部主任委員的選舉，競選活動違反行政中立，試圖把黨的黑手伸入行政體系。

「行政中立是最基本的。」林成功指出，基於議員的監督職責，要求黃適超辭去副縣長的職位，好好去參選主委，副縣長和主委二擇一，不然兩邊工作怎麼兼顧？縣務工作怎麼做得好？這是不負責任的態度。

副縣長黃適超強調不但不會有黑手，也可以兩邊兼顧，他說，黨務和政務工作內容不同，不會出現黑手的問題，目前已經登記完成參選主委，競選資格也完備，兩者不會沒辦法兼顧，當初他擔任13屆和14屆縣議員時也曾兼任主委。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財則指出兼任早有先例，他表示，蔡英文不也是總統身兼民進黨黨主席？政黨歸政黨、公職歸公職是兩回事，況且黃適超是政務官而非事務官，所以並無此疑慮，而且台南市黨部主委也是副市長，這在政界早有先例。