南投勞工選票爭奪 洪國浩政見：擬成立勞工處

洪國浩說縣府8名人員服務27萬勞工服務捉襟見肘。（記者陳鳳麗攝）

2018-04-30 11:55

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕選在五一勞動節前一天，民進黨南投縣長參選人洪國浩，提出重大勞工政見，當選後將在縣府成立勞工處，下設4個科，其中移工服務科對象包括外配與外勞，洪國浩說，希望提供勞工更多的協助，同時也希望勞資關係更和諧，讓資方能創造更多產值，創造勞資雙贏。

洪國浩今天與立委林靜儀今天在草屯鎮公所召開重大政見記者會，主要是提出「當選後縣府增設勞工處」的政見。

洪國浩說，縣府目前有社勞處，只有勞工及青年科和勞資關係科兩科，共編制8名公務員服務全縣27萬多名勞工，人力比是8:27萬，對勞工的照顧捉襟見肘，無法看見縣府協助勞工的成效，因此若能當選，將在縣府增設勞工處，下設勞工行政科、勞資關係科、青年事務與就業服務科、移工服務科。其中移工服務科會服務外勞和外配。

由於中央對縣府組織處室並無硬性規定，只管制公務員總額，因此增設勞工處並無組織編制和經費的問題。

立委林靜儀也說，台中市政府在2000年就成立勞工局，相鄰的南投縣至今無勞工處，且縣府在4月1日將勞動行政科改為勞工與青年科，除限縮保障勞工權益的空間，也超出該科職員的業務量。