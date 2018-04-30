北市府辦兩岸龍舟賽 被質疑統戰、無合約效力

2018-04-30 11:47

〔記者郭安家／台北報導〕台北市體育局今年除了辦「水岸台北端午嘉年華」龍舟賽，還要辦「兩岸四地龍舟文化交流活動」，後者是與上海市、南京市、新北市的競賽；但台北市議員謝維洲今上午記者會指，兩岸龍舟賽簽約者並非官方、北市體育總會，是不具法人資格的「水岸台北端午嘉年華籌備處」，形同臨時性幽靈組織，合約恐無效力要停辦，涉國際詐欺。

謝維洲進一步指出，兩岸龍舟賽契約有效期限至2020年，去年於上海辦、北市經費25萬元，當時「人民網」報導，指「進一步密切海峽兩岸同胞血脈聯繫」、「增進台灣同胞認同感的特殊內涵」等統戰字眼，北市府一頭熱以為只是文化交流，但中國卻豆腐吃盡把交流當成統戰成績單。

對此，體育局主秘李招譽表示，該案有簽給市府核定，「當然市長知不知道，我是不知道」，接著報體育署，依「兩岸人民關係條例」及體育交流涉及的相關規範，完成法制程序，程序一定完備；當初研擬合約，大家有明講是以主辦單位為簽約對象，三個城市都由民間團體承辦，因此建議用民間名義簽協議書，也是實際執行工作賽會的單位，北市就是「水岸台北端午嘉年華籌備處」。

體育局表示，「水岸台北端午嘉年華籌備處」是平常辦北市龍舟賽的臨時編組，去年募款結餘還剩300萬元，今年由北市主辦兩岸龍舟賽則用其中199萬元，市府並未編列預算。