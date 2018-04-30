鞏固邦交 總統見海地外長：雙方正在磋商一些合作計畫

蔡英文總統。 （資料照）

2018-04-30 11:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue），除感謝海地長期支持台灣的國際參與，也期待藉由產業的合作以及市場的連結，雙方的關係會更加緊密。

總統致詞時首先代表台灣政府及人民表達歡迎之意。她說，羅迪格長是一位非常資深的外交官，外交足跡遍布美洲和歐洲，也會講好幾國語言，對此，她感到敬佩。

總統提到，海地和台灣雖然相隔半個地球，但有很多相近的特點。兩國都是海洋國家，而且共同崇尚自由、平等和博愛的價值。

談及兩國合作領域，總統表示，海地和台灣已經建交超過60年了。這60多年來，兩國的關係不斷深化，在環保、基礎建設、公衛醫療、農業以及教育等領域的合作，已經累積非常多的成果。這些互惠互助的成果，也都受到海地各界的肯定。現在，雙方正在磋商一些合作計畫。她相信，這些討論很快就會有些具體成果，而且落實推動。

總統進一步指出，這些合作計畫不只能夠造福海地人民，也能讓台灣團隊有更多的海外經驗，提升技術服務的能量。這是一種互惠互助。台灣政府也持續鼓勵民間企業，籌組訪問團到海地考察。她期待，藉由產業的合作以及市場的連結，雙方的關係會更加緊密。

總統表示，海地是臺灣重要的朋友。感謝海地長期支持台灣的國際參與，尤其羅迪格前陣子曾經致函「世界衛生組織」（WHO），訴求台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的正當性。對於這樣的情義相挺，她與臺灣人民都感念在心。

最後，總統期盼，海地未來能夠繼續支持台灣，讓台灣可以為國際社會做出更多貢獻。