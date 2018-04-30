教育部拔管 馬英九：北洋政府都沒這樣專斷跋扈

2018-04-30 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕教育部不聘任台大教授管中閔為台大校長，前總統馬英九今早表示，事件發展非常離譜，教育部違法濫權，他感到痛心，「北洋政府都沒這樣專斷跋扈！」政府裡面也有很多台大校友，怎麼會做得出來？

馬英九今早出席活動受訪時表示，對於「管案」他感到痛心，因為事件發展非常離譜，教育部如此違法濫權，大學法的主要精神一個是大學自治，一個是依法行政，統統都被踐踏，教育部對台大這樣，對其他學校也會這樣，台灣的大學教育是全體國人課題，不只是台大。

對於教育部長吳茂昆稱「學術沒有民主」的說法，馬英九說，再這樣硬抝下去，台灣沒有前途，連百年前的北洋政府都沒這沒專斷跋扈，政府怎麼可以這樣？政府中也有很多台大校友，「怎麼做得出來？」

馬英九認為，中國對台灣有些吸引力，這是跑不掉的，但也不必過度擔心，只要自己把學校辦好，學生會留下來，但最怕出現這樣的事情，讓學生對於身於台大人感到很羞恥，這是非常不好的事情，政府用這樣的方式，打擊的不只是管中閔一個人，而是踐踏了制度，傷害整個價值，是最不可原諒的一點。

馬英九也說，民進黨政府一開始的能源政策「2025年非核家園」推出來時沒有經過仔細評估，是不切實際、做不到的，只好拚命把燃煤發電增加，增加污染造成矛盾。

馬英九批評，環保署長李應元搞不清楚核四封存什麼意思，所謂封存就是暫時擱置，隨時可以啟動讓它解決問題，好的政策是不缺電、維持合理電價，並且達成對國際的承諾，這幾個條件滿足後，用核能減碳養綠電，才是務實政策。