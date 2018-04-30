慘！藍營艱困選區 鄉鎮市長、議員提名招嘸人

國民黨已在各地陸續完成直轄市、縣市長提名，但鄉鎮市長、議員選舉提名部分，部分高度艱困地區迄今仍面臨找不到人披藍袍上陣的窘境，甚至還有縣市迄今仍未展開初選作業。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2018-04-30 11:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨已在各地陸續完成直轄市、縣市長提名，但鄉鎮市長、議員選舉提名部分，部分高度艱困地區迄今仍面臨找不到人披藍袍上陣的窘境，甚至還有縣市迄今仍未展開初選作業，黨內人士坦言，絕大多數的人都只挑軟柿子吃，沒人願意到艱困地區，即便藍營沙漠選區有黨員要選，也只想以無黨籍身分登記，藉此淡化黨派色彩。

即便有黨員要選 也想掛無黨籍

黨內人士指出，在嘉義縣、台南市、屏東縣等藍營傳統高度艱困選區，都還需要加把勁找人，其中尤以嘉義縣的情況最慘，另像雲林縣，有人就算要選，也只願意以無黨籍身分。

藍營地方輔選人士指出，屏東縣一對一的鄉鎮市長選舉，確實有很多人不願意掛國民黨籍參選，或許也可能因為初選登記費偏高的關係，大家登記意願比較低，加上綠大於藍的因素，這次屏東縣黨部初選登記情況確實不好，很多選區人選還在尋覓中。

據屏東縣黨部估算，雖然原則上每一鄉鎮市都會有人參選，但33個鄉鎮市會有逾半數選區，將看不到黨籍候選人，但黨部原則上都希望每位以無黨籍身分登記參選的黨員，要先向申請報備，至少「告知」黨部一下。

嘉縣長參選人 面臨找不到「小雞」窘境

至於情況最不好的嘉義縣，目前連議員、鄉鎮市長初選都還沒有啟動。地方人士坦承，選將實在不好找，18個現任鄉鎮市長，除了原住民的阿里山鄉，其他全部都是民進黨籍，向來地方黨部都是得用「拜託」的方式找人選，今年選舉目前也只有水上、義竹等兩個鄉有人願意出來選鄉長，其中義竹鄉要是要以無黨籍身分登記，水上鄉部分「有可能」掛黨籍，至於其他鄉鎮市長人選都還沒找到。

在議員部分情況也不太好，目前7個選區、37席議員，國民黨只有10席。據指出，除優先提名的現任黨籍議員外，由於各區藍營當選空間只有1至2席，未來會登記提名初選的人應該不多，目前大概只有第六選區、第四選區有新人願意出來參選。

面臨找不到「小雞」窘境的國民黨嘉義縣長參選人吳育仁無奈表示，未來只能打「宣傳戰」，訴求民進黨在嘉義多年來局勢大好，但沒有把事情做好，問題就在「票太多了」，希望藉此讓嘉義縣的公民意識覺醒，他也會努力鼓勵年輕人參選，即便這次當選不了，至少先起個頭，而且部分選區並非沒有空間，像民雄鄉、新港鄉的第二選區，目前國民黨只有一席議員，如果找中正大學畢業的人再搭配他一起參選，絕對有機會。

南市連婦女保障席次 都無人挑戰

另一個深綠選區台南市，這次國民黨有2位現任議員不登記，第二代又不願意接班，目前還有3個議員選區登記不足額，另外有2個選區沒有女性登記，市黨部主委謝龍介強調，絕對不能讓民進黨輕取婦女保障席次，會再努力找人徵召參選。

鄉鎮市長選區 約半數尚未啟動提名

艱困選區招嘸人的問題，已引起中常委重視，日前要求組發會報告提名進度，希望了解狀況，幫忙勸進。根據組發會統計，截至18日止，全國204個鄉鎮市長選區，已提名48個，還有49個正在進行提名作業，107個尚未啟動提名作業；全國213個縣市議員選區，已完成提名99個，仍在提名作業有48個，還未啟動提名作業的有66個選區。