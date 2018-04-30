藍提修法延後公教年改施行日期 綠委批為擋改革

2018-04-30 11:07

〔記者林良昇／台北報導〕為延後年金改革在今年七月一日施行，多位國民黨立委提出「公務人員退休資遣撫卹法第95條條文修正草案」，擬將去年才剛修法通過的公教年改施行日期，由今年七月一日改成由行政院會同考試院定之，民進黨立委批評，法律應有穩定性，去年通過的法律還沒有實施就要改施行日期，提案沒有任何道理，只是為了阻擋年改。

立法院司法及法制委員會國民黨召委吳志揚今早排審國民黨立委張麗善、曾銘宗、黃昭順、親民黨團所提的「公務人員退休資遣撫卹法第95條條文修正草案」，內容涉及將法定於今年七月一日實施的公教年改施行日期，改成由「行政院會同考試院定之」。

提案的國民黨立委張麗善在提案說明指出，公務人員退休資遣撫卹條例去年就通過，但如果公務人員都認同就不會有這麼多陳抗，民進黨罔顧年改國是會議強勢通過民進黨立委段宜康的版本，提出修法是為了表達退休公教人員心聲，最終目的是延緩年改實施，政府不應用兩套標準。

國民黨立委林德福說，執政黨立委認為年改是針對軍公教，應該要七月一日開始實施，但年改不只有軍公教，蔡總統曾說改革不能打折扣，軍公教勞年改一起實施，國民黨強烈要求一致性、同步性，這才叫公平，如果只針對軍公教，這叫假改革，軍公教勞年改應同步、一致。

民進黨立委李俊俋表示，尊重召委排議程權利，但該條法案去年才完成修正，目前也還沒實施，法律應有法律穩定性，還沒實施就提出要更改，窒礙難行在哪？去年國民黨沒有提任何版本，今天卻突然冒出一堆提案，修法理由不正當，大家都清楚只是為了阻擋年改，審這法案是浪費時間。