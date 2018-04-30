美陸戰隊擬駐AIT新館 我也考慮恢復駐守在美代表處

美國在台協會（AIT）的內湖新館將於6月落成，前AIT處長楊甦棣稱新館將由美國陸戰隊進駐維安。（資料照）

2018-04-30 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）的內湖新館將於6月落成，前AIT處長楊甦棣曾提及他任內催生興建新館，並也決定將由美國陸戰隊進駐維安，對此，我國是否基於對等原則，派出憲兵或其他部隊進駐我駐美代表處，國安高層仍在審慎思考。

前AIT處長楊甦棣日前投書本報，指出內湖新館將由美國的精銳部隊負責衛戍工作，他說當年他籌備新館時，就已設立「陸戰隊之家」（Marine House），強調AIT新館將由「美國陸戰隊使館警衛隊」（MSG），派駐一支分遣隊負責維安，楊甦棣反問如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的「陸戰隊之家」？

據《上報》報導，針對AIT擬派美國陸戰隊駐守的規劃，我國是否基於對等原則，也派憲兵駐守對外代表處？外交人士透露，此事並非僅僅維安考量，由於憲兵具有主權象徵意涵，貿然派遣憲兵駐守恐遭到中國強烈反彈，衝擊台美中關係，需審慎考量，權衡利弊。

在台灣與美國有正式邦交期間，駐美大使館一直有憲兵駐守並站崗，負責館處及官員安全，台美斷交後，憲兵規模逐漸縮水，至2004年，民進黨政府推動國軍精實案，主動撤回駐美憲兵，駐美代表處直接改聘當地保全負責維安。