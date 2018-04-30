八百壯士脫序 議員指出吳斯懷頭戴「我是中國人」帽

反年改八百壯士副指揮官吳斯懷（左一），被議員王浩宇指出頭上的帽子，寫著「我是中國人」。（資料照）

2018-04-30 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕反年改八百壯士日前聚集立院抗議，不僅毆打狂踹警察、攻擊記者，甚至傳出包圍、擅闖台大兒童醫院，脫序行徑引發民眾憤怒不已。桃園市議員王浩宇還發現，副指揮官吳斯懷頭上那頂帽子，竟寫著「我是中國人」，讓王很傻眼。

王浩宇日前在臉書貼文，請網友「看一下」吳斯懷的帽子，上頭標記著「我是中國人」幾個字。王指出，「怎樣的人，會在台灣把我是中國人戴在帽子上？會過去中國排排坐聽習近平訓話？」

王浩宇提到，有人說他侮辱軍公教，但他希望「這些800壯士等等的團體，不要把所有軍公教的形象一次搞爛」。王補充，八百壯士不等同於軍公教，「有多少軍公教，努力的為國家付出，他們是否認同你們的做法？」並指其「誇張行徑」，令人難以認同。

王浩宇隔天又在臉書撰文，表示部分軍公教曾私下抱怨，「被這些人搞到一點尊嚴都沒有」。王也希望八百壯士等人，「適可而止，言論自由不代表可以訴諸暴力、影響大眾利益」，失控行徑「只會讓你們的訴求離民意越來越遠，也無助於年金改革的細節討論」。

王浩宇感嘆，對於八百壯士這些已獲得比勞工更好的照顧，「卻選擇不斷抹黑政府、撕裂社會的反年改團體」，他忍不住直言，「我的態度就是這樣，你們就是『要錢花』」。

王浩宇認為，反年改團體最近的做法，「不可能獲得社會的認同，也無法代表所有兢兢業業在崗位上努力的年輕軍公教」，呼籲若想「保有最後的尊嚴」，就快點回家。