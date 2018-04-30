「管友友」和八百壯士不同？ 學者：都是「同溫層效應」

教育部日前決定駁回台大校長遴選委員會決定、不聘財金系教授管中閔（圖）為台大校長。（資料照）

2018-04-30 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕「八百壯士」等反年改團體25日衝撞立法院，爆發攻擊警察、打記者等暴力事件，引起社會議論；而教育部上週五確定「拔管」，不聘任財金系教授管中閔為台大校長。對此，師大政治系教授范世平表示，挺管的「管友友」和八百壯士是殊途同歸，都是「同溫層效應」。

范世平今早在臉書表示，八百壯士被迫解散是因為軍公教是少數、退休金卻優渥，勞工與年輕世代早就不滿這種既得利益，所以主流民意都支持年改，因此當八百壯士抗爭越激烈，就越被主流民意唾棄，最後自取滅亡，他們最大的問題是「同溫層」，認為自己很受支持。

范世平指出，現在這些挺管的「管友友」馬英九、江宜樺、龍應台、劉兆玄、洪秀柱等「藍營既得利益者」，還有國民黨立委與「聯合報」，台大學生難到不會覺得這是「藍營權貴集團」的復辟？當他們大喊「大學自治」，台大學生會感動嗎？

范世平直言，當八百壯士被年輕人視為是既得利益者，這些「管友友」們也是，果然「挺管」的台大師生零零散散；雖然這些「管友友」的學術程度遠高於八百壯士，但似乎是殊途同歸，都是「同溫層效應」。

范世平最後還酸說，「江宜樺不斷強調『大學自治』，請問他敢在現在任教的香港大學談『大學自治』？國民黨今天被人質疑的地方，就是在台灣說一套，到對岸什麼都不敢提，當然會被看破手腳，也就沒太多公信力了」。