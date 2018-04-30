超禮遇…國防院明天揭牌 軍方先自減戰研中心業務

「財團法人國防安全研究院」明天揭牌，但功能先被削減了。圖為國防部大樓。（資料照）

2018-04-30 10:22

〔記者羅添斌／台北報導〕由國防部捐助1億2507萬元經費成立的「財團法人國防安全研究院」將在明天揭牌，但朝野立委認為國防院與軍方現有的「戰略研究中心」有功能重疊、組織疊床架屋之嫌，軍方高層官員今天透露，為讓國防院順利揭牌運作，國防部已經自行削減戰研中心的業務及相關經費。

戰研中心是隸屬於軍方參謀本部，設有專任研究員，既有業務包括編印刊物、專案研究與委託研究，以及派員出國參與區域國防安全論壇，與內外智庫交流等等。

官員說，由於新成立的國防院業務功能與戰研中心大致相同，軍方為避免資源與國防院重疊配置，招致外界批評，經審慎檢視戰研中心作業項目與國防院重覆之處，決定刪除戰研中心既有「國防智庫刊物編印、委託研究、區域安全國防論壇及國內外智庫交流」等相關預算，估計戰研中心遭刪除的相關預算為975萬3千元。

官員並表示，經過調整後，戰略研究中心（部內）及財團法人國防安全研究院（部外），「兩者一內一外，一小一大」，可滿足軍事作戰及國家與國防安全兩個不同領域的需求，並無功能重疊、組織疊床架屋的問題。

國防部捐助1億2507萬元經費成立「財團法人國防安全研究院」，並由前國防部長馮世寬擔任首任董事長，但朝野立委認為與軍方現有戰研中心功能重疊，在審查107年年度預算時，已決議將這1億2507萬元的捐助經費凍結十分之一，要求軍方提出報告並經委員會同意後才能動支。