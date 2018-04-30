新式鋼盔遭爆品質差 嚴德發：瑕疵品少不影響防彈功能

國防部長嚴德發（左）、退輔會主委邱國正（右）列席國防委員會。

2018-04-30 09:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體報導國軍新式鋼盔品質良莠不齊，使防彈系數降低。國防部長嚴德發今天說明，瑕疵品僅占比0.14％，非常少，不影響防彈功能，也將要求廠商改進並強化材質。

《鏡週刊》報導，新式裝備由軍備局自行製造，防彈頭盔區分為S、M、L及XL共4種尺寸，但軍方人士爆料，壓製成形的「裸盔」僅有S尺寸的符合要求規範，且加工壓製的頭盔嚴重變形，4種頭型內緣「直徑」和原設計相差約20公厘，大小不一。

爆料者更指出，為掩蓋頭盔凹痕、氣泡等瑕疵，頭盔表面甚至出現「補土」，批評這種方式除了增加頭盔重量，也影響防彈結構，使防彈系數降低，危及官兵生命安全。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正列席會議，就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」進行報告並備詢。

嚴德發會前受訪時回應說明，新式鋼盔從原料初端就開始檢驗，一直到產品完成，強調「都經過檢驗」。而瑕疵品僅佔成品0.14％，非常少，不影響抗彈功能，國防部還是會針對相關瑕疵要求廠商改進並強化配套附件的材質。

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